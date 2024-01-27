«كاتيرير»: دبي الثانية عالمياً في عدد المطاعم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحتضن دبي 13 ألف مطعم ومقهى، لتتبوأ المرتبة الثانية عالمياً بعد باريس في كثافة المطاعم وعددها بالنسبة للفرد، حسب ما ذكر موقع ((كاتيرير)) المتخصص في السياحة أمس.
وأضاف الموقع أنه حسب استطلاع أجرته دائرة السياحة في دبي قال 69 % من المستطلعة آراؤهم، إن دبي تعد مركزاً رائداً لعشاق الطعام في العالم، وتتمتع بمكانة خاصة في ساحة الطهي العالمية.
فرص هائلة
وقال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((مع استمرار دبي في تعزيز سمعتها كوجهة عالمية لتذوّق الطعام، هناك فرص هائلة تنتظر اغتنامها من أصحاب المصلحة المبتكرين)).
وأضاف: ((إن التوسع السريع لهذه الصناعة، والاعتراف العالمي الذي اكتسبته، هو مؤشر واضح على أن تطور فن الطهي في الإمارة ليس مجرد اتجاه، بل هو ظاهرة ثقافية يدعمها عدد لا يحصى من المأكولات والنكهات المستمدة من ثقافات أكثر من 200 ثقافة من الجنسيات التي تعتبر المدينة موطنها)).
زيادة كبيرة
وتابع الخاجة: ((نعرب عن امتناننا لكل أولئك الذين يسهمون في تشكيل مشهد تناول الطعام في دبي، حيث كان لشغفهم وتفانيهم دور فعال في جعل دبي مركزاً عالمياً لتذوّق الطعام)).
وحسب الموقع أشار التقرير أيضاً إلى زيادة كبيرة على أساس سنوي في وتيرة تناول الطعام بالخارج، مع تزايد شعبية المطاعم غير الرسمية وصالات الطعام وبائعي الأطعمة في الشوارع بشكل خاص.
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