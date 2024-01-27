«كاتيرير»: دبي الثانية عالمياً في عدد المطاعم

تحتضن دبي 13 ألف مطعم ومقهى، لتتبوأ المرتبة الثانية عالمياً بعد باريس في كثافة المطاعم وعددها بالنسبة للفرد، حسب ما ذكر موقع ((كاتيرير)) المتخصص في السياحة أمس.

وأضاف الموقع أنه حسب استطلاع أجرته دائرة السياحة في دبي قال 69 % من المستطلعة آراؤهم، إن دبي تعد مركزاً رائداً لعشاق الطعام في العالم، وتتمتع بمكانة خاصة في ساحة الطهي العالمية.

فرص هائلة

وقال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((مع استمرار دبي في تعزيز سمعتها كوجهة عالمية لتذوّق الطعام، هناك فرص هائلة تنتظر اغتنامها من أصحاب المصلحة المبتكرين)).

وأضاف: ((إن التوسع السريع لهذه الصناعة، والاعتراف العالمي الذي اكتسبته، هو مؤشر واضح على أن تطور فن الطهي في الإمارة ليس مجرد اتجاه، بل هو ظاهرة ثقافية يدعمها عدد لا يحصى من المأكولات والنكهات المستمدة من ثقافات أكثر من 200 ثقافة من الجنسيات التي تعتبر المدينة موطنها)).

زيادة كبيرة

وتابع الخاجة: ((نعرب عن امتناننا لكل أولئك الذين يسهمون في تشكيل مشهد تناول الطعام في دبي، حيث كان لشغفهم وتفانيهم دور فعال في جعل دبي مركزاً عالمياً لتذوّق الطعام)).

وحسب الموقع أشار التقرير أيضاً إلى زيادة كبيرة على أساس سنوي في وتيرة تناول الطعام بالخارج، مع تزايد شعبية المطاعم غير الرسمية وصالات الطعام وبائعي الأطعمة في الشوارع بشكل خاص.

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