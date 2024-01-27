70 شركة عالمية تستعرض بالإمارات أحدث وسائل ترفيه المدن

اختتمت أمس في أبوظبي ((قمة التجارة في الشرق الأوسط))، التي تنظمها المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية، بالتعاون مع شركة ((ميرال)) لتطوير الوجهات، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض.

واستضافت القمة أكثر من 70 شركة عالمية متخصصة في توريد الألعاب للمدن والوجهات الترفيهية. واستعرضت الشركات أحدث وسائل الترفيه في المدن الحديثة وحظيت بإقبال كبير من الخبراء والمتخصصين.

وشهد اليوم الختامي العديد من الجلسات وورش العمل بمشاركة العديد من الخبراء بهدف استكشاف أحدث التوجهات في قطاع الوجهات الترفيهية بالمنطقة.

وتناولت المناقشات التعريف بأفضل الممارسات، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل العمليات، والتحول الرقمي الهادف إلى تحسين تجربة الزوار، ودمج الاستدامة في نماذج الأعمال، وتصميم الوجهات المبتكرة والتخطيط لها، وتطوير الوجهات الترفيهية.

اتجاهات السوق

وأكد أحمد حسين، الرئيس التنفيذي للمشاريع والخدمات الفنية والهندسية في دبي القابضة للترفيه، في تصريحات لـ ((البيان))، على هامش مشاركته في المؤتمر، إن ((دبي القابضة للترفيه)) لديها رؤية واضحة وخطة شاملة تتضمن عوامل عدة منها اتجاهات السوق، والمشهد التنافسي، ونقاط قوتنا ومجالات التطوير، وذلك بهدف تعزيز الابتكار.

وأضاف أن خطة التطوير تتركز على تعزيز ثقافة تنظيمية إيجابية والاستثمار في تطوير الموظفين لضمان قوة عاملة وماهرة، كما نسعى جاهدين للحفاظ على قدرتنا التنافسية من خلال تنفيذ ممارسات فعالة لإدارة التغيير وتعزيز الابتكار.

وتابع، أن احتياجات الضيوف وملاحظاتهم أهم أولوياتنا في تطوير وجهاتنا وخدماتنا واستراتيجيتنا التنظيمية الشاملة، كما أن قراراتنا الاستراتيجية وقياس الأداء تعتمد على البيانات والتحليلات.

وأشار إلى أن ((دبي القابضة للترفيه)) تقدم مجموعة من الوجهات الترفيهية والمعالم السياحية التي تعزز جاذبية دبي وقدرتها التنافسية كمركز دولي للسياحة والترفيه.

ومن هذه الوجهات القرية العالمية وهي واحدة من أعرق مناطق الجذب السياحي في المنطقة وتعتبر الوجهة العائلية الاستثنائية للترفيه، وتستضيف 27 جناحاً تمثل أكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم، وأكثر من 3500 منفذ تسوق وأكثر من 250 خياراً لتناول الطعام.

وقال: وصلنا إلى 9 ملايين زائر في الموسم 27، مشيراً إلى أن الموسم 28 بدأ في أكتوبر 2023. وتابع: لدينا ((دبي باركس آند ريزورتس))، وهي أكبر مدينة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، وتضم وجهات ترفيهية رئيسية هي:

((موشينجيت دبي))، وحديقة ليجولاند دبي الترفيهية، وحديقة ليجولاند المائية، وفندق ليجولاند من ليجو، وفندق ((لابيتا)) من مجموعة ((أوتوجراف كوليكشن))، و((ريفرلاند دبي))، وقريباً متنزه ريال مدريد ورلد.

وأضاف أن ((كوكاكولا أرينا)) تعتبر الصالة المغلقة المتعددة الأغراض الأكبر على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستوعب 17000 شخص، مشيراً إلى أن ((ذا جرين بلانيت دبي)) تعتبر الغابة الاستوائية المطيرة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط والتي تتألف من 4 طوابق ويتبع لها ((متنزه الطبيعة)) الخارجي وتعد موطناً لنحو 3000 نوع من الحيوانات والنباتات من جميع أنحاء العالم.

مناطق ترفيهية

وأكد جوليان كوفمان، الرئيس التنفيذي لـ ((ميرال إكسبيرينسز))، أن الإمارات ومنطقة الخليج العربي تعتبر من أهم الأسواق الأساسية، ونحن نعمل على تطوير جزيرة ياس لتكون مدينة متكاملة بكل ما فيها من مناطق ترفيهية وفنادق واستخدام التكنولوجيا في الحجوزات والألعاب الترفيهية.

وأردف قائلاً: إن ((ميرال)) بشكل عام تقوم بتعزيز السياحة من خلال المشاريع الكثيرة التي تم افتتاحها في جزيرة ياس مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، كما سيتم تطوير العديد من المشروعات السياحية والترفيهية بهدف زيادة أعداد الزوار بنسبة 20 % وسوف ننتهي من التطوير في 2025.

وأشار إلى تطوير جزيرة السعديات كوجهة ثقافية ترفيهية، مؤكداً التزام ((ميرال)) بتقديم الأفضل للزوار في جزيرة ياس واستعراض أفضل التجارب الترفيهية التي تعكس رؤيتنا وقيمنا.

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