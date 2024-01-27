مصنع أمريكي للمركبات الكهربائية في الإمارات

تعمل ((همينجبيرد إي في)) الأمريكية لأنظمة كهربة المركبات التجارية المتقدمة، على بناء منشأة جديدة ومتطورة ومصنع في الإمارات، لإنتاج مركبات تجارية عديمة الانبعاثات.

والاستفادة من العلاقات التجارية بين الإمارات ودول جنوب شرق آسيا والهند. وأعلنت الشركة اعتزامها التركيز على تلبية الطلب المتزايد في المنطقة على تبني وسائل النقل المستدامة، والمركبات الكهربائية للمسافات المتوسطة والقصيرة، بما في ذلك شاحنات التبريد.

وحصلت ((همينجبيرد إي في))، ومقرها كاليفورنيا، على موافقات للعمل كشركة مسجلة في الإمارات، وتعيين فريق محلي. و((همينجبيرد)) هي شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأولى التي تنضم إلى نظام تدفق التجارة الدولية المتكامل للصناعات التابع لمجموعة ((آي بي إم سي))، العالمية ومقرها الإمارات.

وتسجل الإمارات والنرويج وسنغافورة واليابان درجات عالية في مؤشر جاهزية التنقل الكهربائي العالمي فيما يتعلق بالبنية التحتية العامة لشحن التيار المستمر. وشهد الطلب على السيارات الكهربائية في الإمارات ارتفاعاً مطرداً، ويتوقع أن نموه بمعدل سنوي مركب 30% حتى 2028 .

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