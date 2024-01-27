ثالث مكاسب أسبوعية للأسهم الأمريكية في 2024

واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعها الأسبوع الماضي مسجلة ثالث مكاسبها الأسبوعية منذ بداية العام الجاري، فيما حلق مؤشر ((داو جونز)) الصناعي إلى مستوى قياسي جديد.

وجاءت انتعاشة الأسهم الأمريكية بدعم تواصل نتائج الأعمال القوية للشركات المدرجة، ومع تقييم صدور المقياس المفضل للتضخم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، قبل اجتماعه هذا الأسبوع.

وصعد ((داو جونز)) 0.15% أو 60 نقطة في ختام التعاملات أول من أمس، مسجلاً خامس إغلاق قياسي خلال يناير الجاري والذي بلغ 38109 نقاط، ليحقق مكاسب أسبوعية بلغت 0.65%، فيما استقر مؤشر ((ستاندرد آند بورز)) عند 4890 نقطة، لينهي سلسلة إغلاقات قياسية استمرت 5 جلسات متتالية، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%.

واختتم مؤشر ناسداك المجمع التعاملات خلال الأسبوع مرتفعاً 0.95%، رغم انخفاض قيمته 0.35% أو 55 نقطة عند 15455 نقطة في ختام جلسات الأسبوع أول من أمس.

وسجل سهم ((تسلا)) خسائر 13.75%خلال الأسبوع على الرغم من صعود السهم 0.2%، خلال تعاملات الجمعة لكنه عقب نتائج أعمال فصلية مخيبة للآمال، لتسجل صانعة السيارات الكهربائية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكتوبر الماضي، عندما خسرت 15.6%.

وفي الأسواق الأوروبية، صعد مؤشر ((ستوكس يوروب 600)) بنحو 1.1% إلى 483.8 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ 17 يناير 2022، لينهي المؤشر الأوروبي تعاملات الأسبوع محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 3. 1%.

وارتفع مؤشر ((فوتسي 100)) البريطاني 1.4% عند 7635 نقطة، كما صعد مؤشر ((داكس)) الألماني 0.3% عند 16961 نقطة، محققاً ثالث إغلاق قياسي على التوالي، وارتفع مؤشر((كاك)) الفرنسي 2.3% إلى 7634 نقطة، محققاً إغلاقاً قياسياً.

وفي اليابان، هبط مؤشر نيكاي القياسي 1.35% إلى 35751 نقطة عند الإغلاق، وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنفس النسبة تقريباً إلى 2497 نقطة.

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