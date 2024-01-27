خسائر الذهب تتواصل للأسبوع الثاني

محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية التعاملات في ختام تعاملات الأسبوع أول من أمس، مع استيعاب الأسواق صدور بيانات مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، لاستشراف المزيد عن الموعد المتوقع لبدء دورة التيسير النقدي.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير عند 2017.3 دولاراً للأوقية، عند التسوية، بعد أن لامست 2028.1 دولاراً، لكن المعدن الأصفر أنهى تداولات الأسبوع منخفضاً 0.6%، مسجلاً خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية - أول من أمس 0.15% عند 103.40 نقاط. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية - باستثناء الغذاء والطاقة - 0.2% على أساس شهري في ديسمبر وزاد 2.9% على أساس سنوي، في مقابل توقعات رجحت زيادات بنسبة 0.2 و3% على التوالي بحسب وزارة التجارة الأمريكية.

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