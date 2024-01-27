خسائر الذهب تتواصل للأسبوع الثاني

(MENAFN
- Al-Bayan)
محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية التعاملات في ختام تعاملات الأسبوع أول من أمس، مع استيعاب الأسواق صدور بيانات مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، لاستشراف المزيد عن الموعد المتوقع لبدء دورة التيسير النقدي.
واستقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير عند 2017.3 دولاراً للأوقية، عند التسوية، بعد أن لامست 2028.1 دولاراً، لكن المعدن الأصفر أنهى تداولات الأسبوع منخفضاً 0.6%، مسجلاً خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.
وانخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية - أول من أمس 0.15% عند 103.40 نقاط. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية - باستثناء الغذاء والطاقة - 0.2% على أساس شهري في ديسمبر وزاد 2.9% على أساس سنوي، في مقابل توقعات رجحت زيادات بنسبة 0.2 و3% على التوالي بحسب وزارة التجارة الأمريكية.
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