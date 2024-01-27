النفط ينتعش و6.3 % مكاسب «برنت» في أسبوع

انتعشت أسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع الماضي مسجلةً مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، فيما قفزت أسعار خام ((برنت)) القياسي 6%.

وجاءت مكاسب النفط القوية وصعود أسعار العقود الآجلة بشكل كبير بدعم بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي وأيضاً القلق بشأن الإمدادات مع تواصل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 1.35% بما يعادل 1.12 دولار عند 83.55 دولاراً للبرميل عند تسوية التعاملات، أول من أمس، مسجلةً أعلى مستوى منذ 6 نوفمبر، لتنهي تداولات الأسبوع محققةً مكاسب بنسبة 6.35%.

وارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس -الأكثر نشاطاً- 0.85% أو 65 سنتاً إلى 78.01 دولاراً، وهي أعلى تسوية منذ 6 نوفمبر الماضي، ليرتفع منذ بداية الأسبوع الجاري بنسبة 6.50%.

وأظهرت بيانات ((بيكرهيوز))، ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة بمقدار منصتين عند 499 منصة، خلال الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من يناير.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفت الروسية أمس إنه لا يرى حاجة لتخفيضات إضافية في إنتاج النفط من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها.

وذلك قبل أيام من اجتماع المنظمة بشأن سياسة الإنتاج. وأقرت ((أوبك+)) في نوفمبر الماضي خفضاً طوعياً للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام الجاري وتقود السعودية الخفض بنحو مليون برميل يومياً. ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بـ((أوبك+)) اجتماعاً الخميس المقبل.

ورجحت مصادر بالمنظمة أن تقرر اللجنة‭‭ ‬‬مستويات إنتاج النفط لشهر أبريل والشهور التالية خلال الأسابيع المقبلة.

وقال ألكسندر ديوكوف للصحافيين ((أقر تحالف ((أوبك+)) تخفيضات دخلت حيز التنفيذ في يناير الحالي ومن ناحية أخرى، نقترب من موسم الربيع الذي يشهد زيادة موسمية في الطلب)).

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