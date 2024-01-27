21 % نمو رحلات «فلاي دبي» خلال 2023 إلى 108.8 آلاف رحلة

شغّلت ((فلاي دبي)) 108.78 آلاف رحلة إلى نحو 120 وجهة حول العالم، خلال العام الماضي، مقارنة بـ 89.83 ألف رحلة شغلتها الشركة في 2022، بنمو 21%، بحسب بيانات مؤسسة ((أو إيه جي)) المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن الرحلات المجدولة لـ ((فلاي دبي))، توزعت بين 9620 رحلة في ديسمبر، و8995 رحلة في نوفمبر، و9256 رحلة في أكتوبر، و9149 رحلة في سبتمبر، و9891 رحلة في أغسطس، و9747 رحلة في يوليو، و8743 في يونيو، و8737 رحلة في مايو، و8674 في أبريل، و9083 رحلة في مارس، و8056 في فبراير، و8836 في يناير.

ويأتي الارتفاع المتسارع في أعداد رحلات فلاي دبي، إلى نشاط حركة السفر على الوجهات التي تعمل عليها، ومنذ بداية عام 2023، أضافت فلاي دبي أكثر من 20 وجهة إلى شبكتها المتنامية، مع إطلاق رحلاتها إلى كرابي وباتايا في تايلاند، وميلانو - بيرغامو في إيطاليا، والقاهرة، وبوزنان في بولندا، في حين بدأت رحلاتها إلى مومباسا في كينيا، اعتبارًا من 17 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ رحلاتها إلى كل من ولانكاوي وبينانغ في ماليزيا، اعتبارًا من 10 فبراير المقبل.

وتضم شبكة فلاي دبي اليوم أكثر من 120 وجهة في 54 دولة، يخدمها أسطول حديث وفاعل، يضم 84 طائرة من طراز بوينغ 737. وستواصل الناقلة استلام المزيد من الطائرات، مع تنامي شبكة وجهاتها، وتعزيز كوادرها العاملة، مع استمرار حملات التوظيف لجذب أفضل المواهب.

ونقلت فلاي دبي أكثر من 4.5 ملايين مسافر عبر شبكتها خلال الصيف الماضي، بزيادة 30%، مقارنة بـ 2022. وانضمت 13 طائرة من ((بوينغ 737 ماكس)) إلى الأسطول في 2023، ما أسهم في تدعيم توسعات الناقلة وزيادة رحلاتها.

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