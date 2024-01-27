تشافي يعلن موعد رحيله عن برشلونة

أعلن تشابي هرنانديز مدرب برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت، أنه قرر ترك منصبه في نهاية الموسم الجاري بعد خسارة فريقه 5-3 أمام ضيفه فياريال، وهي الخسارة الثالثة للفريق في آخر خمس مباريات بكافة المسابقات.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 44 نقطة بفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد المتصدر وثماني نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

وأبلغ المدرب مؤتمراً صحفياً بعد اجتماعه مع خوان لابورتا رئيس النادي لأكثر من نصف ساعة: "أود أن أعلن أنه اعتباراً من 30 يونيو المقبل، لن أستمر في تدريب برشلونة.. إنه موقف يستند إلى العقلانية، لذا قررت أنني في 30 يونيو لن أستمر كمدرب لبرشلونة.

وأضاف: "أعتقد أن النادي بحاجة إلى تغيير فعال، وقد قلت ذلك للرئيس جوان لابورتا. أفكر في النادي واللاعبين، أعتقد أنهم سيتحررون وسيكونون أكثر هدوءاً".

وتابع: "أعتقد أن أفضل شيء يجب فعله هو الرحيل في 30 يونيو. ومع ذلك، سأبذل كل ما في وسعي خلال الأشهر الأربعة المتبقية.. وأعتقد أنه يمكننا تقديم موسم جيد وآمل أن تتغير آلية العمل، أعتقد أنني أفعل الشيء الصحيح".

ولعب تشابي مع برشلونة لمدة 17 عاماً، إذ شارك في 767 مباراة وحصد 25 لقباً، بما فيها أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وثمانية ألقاب للدوري الإسباني.

ولكن رغم كونه من أساطير النادي ومع فوزه بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، إلا أن موسم برشلونة المتعثر وضع تشابي تحت الضغط.

وتعرض الفريق لهزيمة ساحقة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية في وقت سابق من يناير كانون الثاني الجاري وخرج من دور الثمانية لكأس الملك أمام أتليتيك بيلباو يوم الأربعاء الماضي.

ويصطدم برشلونة بنظيره نابولي بطل إيطاليا الموسم الماضي في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف تشابي (44 عاما): "أجريت محادثة إنسانية للغاية مع الرئيس (لابورتا)، كانت مفعمة بالكثير من العقلانية. الثقة مطلقة، حتى إنه تأثر قليلا".

وأضاف: "لكنني أعتقد أن الوقت قد حان. لست مدفوعا بالمسائل المالية، بل بقلبي. أعتقد أن هذا أفضل شيء للنادي. لا أريد أن أكون مشكلة للنادي.. هذه المباراة التي جرت اليوم هي مثال على أننا بحاجة إلى تغيير الاتجاه لأنها كانت مؤسفة وحان الوقت لتغيير هذه الآلية. لا أستطيع أن أتذكر مباراة قاسية مثل اليوم.. أنا في غاية الإصرار. لا أريد أن أكون مشكلة بل حلاً، وأعتقد أنه من الآن وحتى يونيو لا يزال بإمكاني أن أكون حلا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز