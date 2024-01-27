بولونيا يخطف تعادلاً مثيراً مع ميلان في الدوري الإيطالي

خطف بولونيا تعادلاً مثيراً مع مضيفه ميلان 2/2، السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم بولونيا عن طريق جوشوا سيركزي في الدقيقة 29، لكن روبن لوفتس تشيك أدرك التعادل لميلان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 83 سجل لوفتس تشيك الهدف الثاني له ولميلان، لكن ريكاردو أورسوليني سجل هدف التعادل لبولونيا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء.

ورفع ميلان رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع.

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