نيجيريا تطيح بالكاميرون بثنائية لوكمان وتصعد لدور الثمانية بأمم أفريقيا

قضى منتخب نيجيريا على أحلام نظيره الكاميروني بالتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة السادسة في تاريخه، بعدما صعد على حسابه لدور الثمانية في المسابقة المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وتغلب منتخب نيجيريا 2 / صفر على منتخب الكاميرون، مساء السبت، في دور الـ16 للبطولة، ليصعد لدور الثمانية في المسابقة، التي توج بها منتخب (النسور الخضراء المحلقة) 3 مرات.

وتقمص أديمولا لوكمان دور البطولة في المباراة، التي جرت على ملعب (هوفويه بوانيه) بمدينة أبيدجان، بعدما أحرز هدفي المنتخب النيجيري في الدقيقتين 36 و90 على الترتيب، ليعود فريق المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو للتواجد ضمن الثمانية الكبار في أمم أفريقيا مجددا، بعدما غاب عنها في النسخة الماضية التي جرت بالكاميرون.

وواصل المنتخب النيجيري تفوقه على منتخب الكاميرون في أمم أفريقيا، بعدما تغلب عليه للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، فيما يعود آخر انتصار لمنتخب (الأسود غير المروضة) في المواجهات المباشرة بين المنتخبين في البطولة، إلى نهائي نسخة عام 2000، حينما فاز بركلات الترجيح على الملاعب النيجيرية.

كما ثأر منتخب نيجيريا من خسارته 1 / 3 أمام الكاميرون على نفس الملعب، في نهائي نسخة المسابقة عام 1984، التي استضافتها كوت ديفوار.

وكان منتخب الكاميرون، الذي صعد لدور الـ16 بعد حلوله ثانيا في المجموعة الثالثة بدور المجموعات، يأمل في المضي قدما بالبطولة، التي توج بها 5 مرات من أجل الاقتراب من المنتخب المصري، البطل التاريخي للمسابقة، التي توج بها 7 مرات.

وضرب منتخب نيجيريا، الذي بلغ الأدوار الإقصائية عقب تواجده بالمركز الثاني في المجموعة الأولى، موعدا في دو الثمانية مع منتخب أنجولا يوم 2 شباط/فبراير القادم، على نفس الملعب.

وكانت أنجولا تغلبت 3 / صفر على ناميبيا في دور الـ16 في وقت سابق من السبت.

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