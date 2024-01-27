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موسكو تشن هجمات جديدة بطائرات مسيرة وصواريخ في أرجاء أوكرانيا

1/27/2024 7:17:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قصفت روسيا أوكرانيا مجدداً بالصواريخ والطائرات المسيرة في شمالي البلاد ووسطها وجنوبها.

وقال يوري مالاشكو الحاكم العسكري لزابوريجيا عبر تطبيق تليجرام في ساعة متأخرة من مساء السبت: "هاجمت مسيرات العدو المنطقة الوسطى".

وذكر أن البنية التحتية تعرضت لضربة لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وأعلن مسؤولون عن هجمات صاروخية في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا.

وذكر فيليب برونين الحاكم العسكري أن مبنى صناعياً
في كريمنشوك تعرض للقصف واندلعت به النيران، وذكرت السلطات أن الجهود مستمرة لإخماد الحريق.

ولم ترد معلومات عن الإصابات المحتملة.

وتجددت الهجمات أيضاً في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، لكن لم ترد تفاصيل مبدئية عن حجم الدمار.

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