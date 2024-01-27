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بايدن يستقبل المستشار الألماني بالبيت الأبيض في فبراير لدعم أوكرانيا

1/27/2024 7:17:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال البيت الأبيض، السبت، إن الرئيس جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس سيجتمعان في واشنطن في التاسع من فبراير المقبل لحشد الدعم من أجل تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين سيستغلان اجتماعهما في البيت الأبيض للتأكيد مجدداً على دعمهما القوي لأوكرانيا في وجه روسيا.

وسيناقش بايدن وشولتس الجهود المبذولة لمنع التصعيد في الشرق الأوسط ودعمهما الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس وضرورة زيادة المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في قطاع غزة.

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