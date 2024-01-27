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خطة بريطانية من 5 نقاط لإنهاء الحرب على غزة

1/27/2024 7:09:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول بريطاني كبير قوله إن لندن اقترحت خطة من 5 نقاط، لوقف الحرب في غزة.
وأوضح المسؤول البريطاني أن المقترح ينص على وضع أفق سياسي واضح لإقامة دولة فلسطينية، كما تضمن المقترح البريطاني مغادرة كبار قادة حماس غزة بمن فيهم يحيى السنوار.
وأوضح المسؤول البريطاني أن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ناقش المقترح مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.
ودعا وزير الخارجية البريطاني إلى إطلاق سراح "الرهائن" الإسرائيليين في قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية، عبر تقديمه اقتراحا لخطة من خمس نقاط لإنهاء الحرب.

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