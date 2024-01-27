شرطة نيويورك توقف متظاهرين نددوا بالحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أوقفت الشرطة الأميركية ما لا يقل عن 8 متظاهرين كانوا يشاركون باحتجاج نظم في نيويورك ضد الحرب الإسرائيلية على غزة ودعم واشنطن لها.
وذكرت منظمة "في حياتنا" -وهي إحدى الجماعات المنظمة للمظاهرة- على منصة إكس أن رئيستها نردين كسواني كانت بين المحتجزين، قبل أن يتم إطلاق سراحها، فيما بقي عدد آخر من المتظاهرين قيد الاحتجاز.
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