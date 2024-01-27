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شرطة نيويورك توقف متظاهرين نددوا بالحرب على غزة

1/27/2024 7:09:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أوقفت الشرطة الأميركية ما لا يقل عن 8 متظاهرين كانوا يشاركون باحتجاج نظم في نيويورك ضد الحرب الإسرائيلية على غزة ودعم واشنطن لها.
وذكرت منظمة "في حياتنا" -وهي إحدى الجماعات المنظمة للمظاهرة- على منصة إكس أن رئيستها نردين كسواني كانت بين المحتجزين، قبل أن يتم إطلاق سراحها، فيما بقي عدد آخر من المتظاهرين قيد الاحتجاز.

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