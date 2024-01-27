Sunday, 28 January 2024 05:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شرطة الاحتلال تقمع مظاهرات ضد حكومة نتنياهو

1/27/2024 7:09:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قمعت شرطة الاحتلال مظاهرات في تل أبيب تطالب بأسقاط حكومة نتنياهو ، ولدعم مطالب عائلات الأسرى واعتقلت عددا من المتظاهرين.
وهتف المتظاهرون في ساحة الاعتصامات وسط تل أبيب ضد الحكومة ومجلس الحرب، وطالبوا باستعادة الأسرى فورا.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN27012024000208011052ID1107775993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث