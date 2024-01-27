شرطة الاحتلال تقمع مظاهرات ضد حكومة نتنياهو
التاريخ
1/27/2024 7:09:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قمعت شرطة الاحتلال مظاهرات في تل أبيب تطالب بأسقاط حكومة نتنياهو ، ولدعم مطالب عائلات الأسرى واعتقلت عددا من المتظاهرين.
وهتف المتظاهرون في ساحة الاعتصامات وسط تل أبيب ضد الحكومة ومجلس الحرب، وطالبوا باستعادة الأسرى فورا.
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