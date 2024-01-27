عدالة... عندما يقف عرض أوبرا في وجه العملاق السويسري غلينكور

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MENAFN - Swissinfo) English (en) Monumental sadness: Geneva theatre takes on DRC-Glencore injustice (الأصلي)Português (pt) Tristeza monumental: ópera de Genebra ilumina as injustiças da Glencore no Congo

إذا كنت تعتقد.ين أن الأوبرا هي مجرّد ضرب قديم من ضروب الترفيه النخبويّ، فسوف يجعلك "عدالة" تفكّر.ين مرّة أخرى. يسلّط هذا العرض الحديث ضوءًا قاسيًا على تجّار وتاجرات السّلع في سويسرا الغارقين والغارقات في الرفاهية على ضفاف البحيرة، فيما تظلّ نضالات الأشخاص في الأراضي، التي تحرقها الشمس ويغرقها المطر، غير مرئية إلى حدّ كبير للجمهور الدولي.

" عدالة" هو في المقام الأول صرخة من أجل العدالة. وهي تتحقّق بفضل حملة التمويل الجماعي الواعي، لضحايا حادث فظيع لانقلاب شاحنة حمضيات، كان قد أدّى إلى مقتل 21 شخصًا وتشويه الناجين والناجيات تمامًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. الموت والتشويه والكرامة وإحباط العدالة هي أفكار متكرّرة في هذه الأوبرا للملحّن الكاتالوني هيكتور بارا، والمخرج المسرحي السويسري ميلو راو، وكاتب الأغاني الكونغولي فيستون موانزا موخيلا.

يخوض هذا التعاون العالمي في هياكل السلطة الاستغلالية بين الماضي والحاضر من خلال عدسة حادث مأساوي. وترتبط أكبر دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالغرب بشكل مؤلم بسبب العبودية والاستعمار، وهي حقائق قاتمة يتردّد صداها في ديناميكيات القوة الاقتصادية العالمية اليوم. يتمّ تفكيك هذه الروابط على خشبة المسرح مع الموسيقى التي تستمدّ قوتها من نبضات الرومبا الكونغولية الجريئة، والرئتين الصاخبة لمجموعة نجوم من العازفين والعازفات المنفردين.ات في اتّحاد يجسّد الشخصيات الحقيقية والمستعارة.

>>> الفيديو التشويقي لعرض الأوبرا "عدالة":

محتويات خارجية الكارثة

مصدر الإلهام الواقعي لهذه اللجنة والإنتاج المشترك هو حادث وقع في عام 2019. حيث اصطدمت ناقلة تحمل مادة حامضة بحافلة صغيرة على أحد الطرق في كولويزي. بالنسبة للبعض، كان المصير هو الموت السريع. وبالنسبة للبعض الآخر، فقد كان العذاب الجهنمي الممتدّ لساعات من العجز تحت الحطام. كانت الشاحنة متّجهة إلى منجم للكوبالت تابع لشركة غلينكور السويسرية متعددة الجنسيات. بالكاد انتبه العالم لتلك الكارثة. لكنّ إعادة تجسيد للأحداث تعرض الآن في جنيف.

يقول راو لسويس إنفو (SWI swissinfo): "جزء كبير من عملي هو محاولة إحداث تأثير حقيقي، والحديث عن الواقع وإبرازه على المسرح. ومن ناحية أخرى، استخدام المسرح كمكان للسموّ والجمال".

تتكشّف الأوبرا، مثل الحادث، في كابوي. تقع القرية بين كولويزي ولوبومباشي، مسقطا رأس الكونترتينور* الكونغولي الشابّ سيرج كاكودجي وكاتب الأغاني موانزا موخيلا. تضيف الجغرافيا الجاذبية إلى مسعاهما المعلن. خاطب كلاهما الجمهور، ونقلا ما يعنيه بالنسبة لها شخصيًا أداء وإبراز أصوات الضحايا في جنيف، مركز تجارة السلع العالمية.

لا تغيب عن بال الرّجلين المفارقة الوحشية المتمثلة في أن الكوبالت ** يكتسب قيمته في السوق الدولية فقط. ويضمن تعاونها الفنّي الجادّ مع راو، الذي يغوص في عالم الأوبرا للمرة الثانية مع "عدالة"، انتباه الحضور إلى تلك المفارقة أيضًا. ومن الناحية الفنية، يقول موانزا موجيلا، إن التحدّي يكمن في الجمع بين الخيال والواقع على الأرض، وإنصاف الضحايا الحقيقيين.يات لهذه الأحداث.

وصرّح موجيلا للصحافة قبل العرض الأّول: "هناك من أسمّيهم.هن الضحايا الرئيسيين.يات والضحايا الجانبيين.يات. يتأثر جميع الشعب الكونغولي، بطريقة أو بأخرى، بواقع التعدين. في هذا البلد يوجد الذهب والنحاس والماس وجميع أنواع الخامات المعدنية لكن الشعب الكونغولي لا يستفيد منه." في "عدالة"، ليس كاتب السيناريو مجرّد ضمانة في البرنامج، ولكنه هو نفسه شخصية قوية على المسرح.

العارض سيرج كاكودجي والمخرج ميلو راو أثناء التدريبات على المشهد الذي تم عرضه بالفيديو خلال أوبرا "العدالة". وخلفهما، أحد مناجم الكوبالت العديدة في كولويزي. Moritz von Dungern/GTG Justice

يقدّم إخراج راو نظرةً لا تتزعزع على كارثة عام 2019 التي دمّرت مجتمعًا، وألحقت ندوبًا بالأمّة. فقد سافر إلى المنطقة ثلاث مرات. وينعكس هذا الجهد في الأصالة النفسية للقطعة، واختياراتها المسرحية، التي تمزج بين الدقة التوثيقية والذوق الأوبرالي. الشيطان يكمن في التفاصيل، وكذا هي "عدالة"، تقدّم ما يكفي من الواقع لتكريم الضحايا، ومن الدراما لصدمة الجمهور.

يقول لـسويس إنفو: "بالنسبة لي، "عدالة" هي نصب تذكاريّ للحزن. ففيها الكثير من الحزن، في الكلمات، في الإخراج الركحي، في كل شيء. فيها جانب جمالي وجانب نقدي وقانوني."

الرمزية والواقع

تقدّم السوبرانو الفرنسية أكسيل فانيو أداءً لاذعًا في دور لأمّ فتاة قُتلت في الحادث. إنّها قصّة حقيقية. "لقد ذابت ابنتي وأحلامها في الحمض"، تهتف فانيو، بلسان حال الأمّ الثكلى، متأسّفة في أغنية مؤثّرة توثّق رحلة الطفلة اليائسة من الحياة إلى الموت. في ذلك اليوم المشؤوم، وبعد أن أحرق حمض الكبريتيك عيون الضحايا والأطراف والجلود، انتشر بفعل المطر إلى مقبرة وحقول زراعية مجاورة.

في بعض الأحيان، يكون الخط الفاصل بين الخيال والحقيقة ضبابيًا بشكل مثير للقلق. تفسح مشاهد السّوق المجالَ أمام لقطات مقرّبة لرؤوس الماعز المقطوعة ولحمها وعظامها. يكافح الجمهور لمعرفة ما إذا كان اللحم يعود لحيوان مذبوح في السّوق أو لبشر تمّ تمزيقه بواسطة القوة التآكلية لحمض الكبريتيك، والذي يستخدم عادة لترشيح الموادّ التي تحتوي على الكوبالت.

"حياتي ليست قمامة، ساقاي تساويان الماس،" يقول كاكودجي على خشبة المسرح. إنه يلعب دور ميلامبو كايامبا، أحد الناجين من الحادث، والذي فقد ساقيه، ويعرف محليًا باسم الملياردير (الملياردير). دورُه الذي كان على كرسي متحرّك منح الفنان الكونغولي تأثيرًا مزدوجًا. فقد شهد كاكودجي عندما كان طفلاً كيف غيّر التعدين مدينة كولويزي. وعندما أصبح شخصًا بالغًا، تعرّض في إيطاليا لهجوم عنصري شرس عام 2015، ممّا جعله مُقعدًا على كرسيّ متحرّك.

يقول: " كان من الواضح أنه كان عليّ أن ألعب هذا الدور، حتى لو كان مؤلمًا عاطفيًا بالنسبة لي".

يضيف التصوير على المسرح، والموادّ الأرشيفية، ولقطات الطائرات بدون طيار إلى الشعور بالواقعية. في "عدالة"، يتم نقل ألم الضحايا في وضعه الخامّ إلى الجمهور من خلال تفاصيل بأسلوب وثائقي يتم دمجها في ألحان قوية. ومن بين هذه الآلام، تسوية بقيمة 250 دولارًا (215 فرنكًا سويسريًا) عن فقدان طفل، و1000 دولار عن فقدان أفراد بالغين من العائلة. يلاحظ كاكودجي في مقابلة هاتفية بين العروض: "250 دولارًا مبلغ فظيع، وفي بعض الأحيان كان أقلّ من ذلك حتّى." .

تلعب مغنية الأوبرا أكسيل فانيو دور والدة فتاة قُتلت في الحادث عام 2019. Carolel Parodi/GTG Justice

لعبة اللّوم

من المسؤول عن هذه المهزلة؟ أنت. أنا. هواتفنا الذكية. السيارات الكهربائية التي تعمل بالكوبالت، والتي تهدف إلى إنقاذ الكوكب. الطلب العالمي على الكوبالت هو الذي حوّل مجتمعات التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المعذّبين والمعذّبات في الأرض. جشع الشركات متعددة الجنسيات التي تأتي بوعود بالوظائف والمستشفيات والمدارس. لامبالاة الشركات متعددة الجنسيات التي تفشل في تحمّل مسؤولية ذات معنى كلّما ساءت الأمور.

"إنه خطأ الطريق. إنه خطأ الطريق. إنه خطأ الطريق"، تكرّر الميزو سوبرانو*** براديتش، التي تلعب دور سائقة تهرب بعد القيام بحادث، وهي شخصية مستوحاة من طياري.رات المروحيات الروسية الذين واللواتي واجههم.ههنّ راو في جمهورية أفريقيا الوسطى. كان الجاني الحقيقي صوماليًا، وهو الآن حرّ، وفقًا لمحامي في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتابع القضية.

فقدت حفيدة ثيوفيستا كازادي كابوي (في الصورة) بصرها أثناء حادث كابوي في قلب أوبرا "العدالة". Moritz Von Dungern/GTG Justice

بحث محبط عن العدالة

أُسقطت القضية، التي تشمل 11 مدّعيًا ومدّعيةً، على المستوى المحلي في يناير 2021. وهي الآن مدرجة في قائمة محكمة الاستئناف في العاصمة الكونغولية. رحلة لأكثر من أربع ساعات لا يمكن للضحايا وفريق المحاماة تحمّل تكاليفها.

"لا نعرف متى ستصدر محكمة النقض حكمها، لأنه لا يملك المدّعون والمدّعات الوسائل المالية لمواصلة القضية في كينشاسا"، يوضّح الأستاذ خوسيه كاشال من مركز المساعدة القانونية المرافق للضحايا (CAJJ)، في رسالة عبر البريد الإلكتروني.

تهدف حملة التمويل الجماعي المرتبطة بأداء الأوبرا إلى المساعدة بهذا الخصوص. حيث قال أفييل كان، رجل القانون السويسري الذي يرأس حاليا المسرح الكبير في جنيف، للصحفيين والصحفيات قبيل العرض الأوّل: "عندما يغادر الجمهور القاعة، يمكنه في الواقع مساعدة الشخصيات التي يراها على المسرح، فيما هي تناضل من أجل حياة أفضل، ومن أجل العدالة".

+رابط خارجي المساهمة في حملة التمويل الجماعي "العدالة من أجل كابوي" رابط خارج

يقول يوهانس ويندلاند، المستشار القانوني لشؤون الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في إحدى المنظمات الخيرية التابعة للكنيسة (HEKS-Swiss Church Aid): "إن التجارة العالمية تعني المسؤولية العالمية".

قد تحقّق المحاكمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية العدالة، وقد لا تحقّقها؛ ناهيك عن فرض التغيير في صناعة تحقّق أرباحًا هائلة. في بعض الأحيان، تأتي أفضل فرصة لتحقيق العدالة من الأشكال الفنية المبتكرة التي يمكنها تغيير الوعي في محكمة الرأي العامّ. في هذا السياق، كانت الأوبرا خيارًا جريئًا لمسرح جنيف. بالنسبة لكاكودجي، تعتبر الأوبرا وسيلة لتحقيق العدالة على وجه التحديد بسبب المكان الذي تم تقديمها فيه: سويسرا، قلب التجارة العالمية للموادّ الخامّ.

* نوع من الأصوات الغنائية الرجالية. وهو يعتبر أعلى من المجال الوسطي.

** عنصرٌ كيميائي، يصنّف كيميائياً ضمن الفلزّات الانتقالية.

***نوع من الصوت الغنائي الأنثوي الكلاسيكي الذي يقع نطاقه الصوتي بين السوبرانو والرنانالتو.

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