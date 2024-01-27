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البحوث الزراعية: زراعة الانسجة تقنية لتعزيز انتاج النباتات

1/27/2024 3:11:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعد زراعة الانسجة النباتية تقنية مبتكرة لتعزيز انتاج النباتات والحفاظ على التنوع الحيوي وتعتبر إحدى التقنيات الرائدة في علم النبات، بحسب الدكتورة دعاء ابو درويش من المركز الوطني للبحوث الزراعية.


وقالت في بيان إن تقنية زراعة الأنسجة النباتية تعرف بأنها مجموعة من التقنيات التي تعمل على زراعة قطع صغيرة من الأنسجة والخلايا والأعضاء في بيئة إنبات معقمة ومناسبة ومتحكم بها وتكون هذه البيئة على شكل محلول يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة و الهرمونات النباتيّة لاكثار نباتات جديدة والمساعدة على نموها، تعتمد هذه التقنية على القدرة الكامنه للخلايا والمعروفة باسم Totipotancy.

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