البحوث الزراعية: زراعة الانسجة تقنية لتعزيز انتاج النباتات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعد زراعة الانسجة النباتية تقنية مبتكرة لتعزيز انتاج النباتات والحفاظ على التنوع الحيوي وتعتبر إحدى التقنيات الرائدة في علم النبات، بحسب الدكتورة دعاء ابو درويش من المركز الوطني للبحوث الزراعية.
وقالت في بيان إن تقنية زراعة الأنسجة النباتية تعرف بأنها مجموعة من التقنيات التي تعمل على زراعة قطع صغيرة من الأنسجة والخلايا والأعضاء في بيئة إنبات معقمة ومناسبة ومتحكم بها وتكون هذه البيئة على شكل محلول يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة و الهرمونات النباتيّة لاكثار نباتات جديدة والمساعدة على نموها، تعتمد هذه التقنية على القدرة الكامنه للخلايا والمعروفة باسم Totipotancy.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN27012024000208011052ID1107775932
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.