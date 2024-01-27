الأميرة عالية بنت الحسين ترعى المهرجان الخطابي للمتقاعدين العسكريين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كرّمت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، اليوم السبت، عددا من الشخصيات الوطنية تقديرا لجهودهم في خدمة الوطن.
جاء ذلك خلال رعاية سموها فعاليات المهرجان الخطابي الذي نظمته لجنة الكرامة للمحاربين القدامى بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، ويوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين، بالاشتراك مع غرفة صناعة عمان وجمعية المتقاعدين العسكريين ومنتدى الزرقاء الثقافي.
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