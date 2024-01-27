Saturday, 27 January 2024 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأميرة عالية بنت الحسين ترعى المهرجان الخطابي للمتقاعدين العسكريين

1/27/2024 3:11:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كرّمت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، اليوم السبت، عددا من الشخصيات الوطنية تقديرا لجهودهم في خدمة الوطن.


جاء ذلك خلال رعاية سموها فعاليات المهرجان الخطابي الذي نظمته لجنة الكرامة للمحاربين القدامى بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، ويوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين، بالاشتراك مع غرفة صناعة عمان وجمعية المتقاعدين العسكريين ومنتدى الزرقاء الثقافي.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN27012024000208011052ID1107775931

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث