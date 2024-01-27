تربية لواء الجامعة تظفر بلقب دورة الأمير فيصل الأولمبية الـ 15 للناشئين

وحصلت تربية لواء الجامعة على 7 ميداليات بينها 4 ذهبيات وبرونزيتان وفضية، بينما جاءت تربية ماركا في المركز الثاني برصيد 5 ميداليات (4 ذهبيات، وفضية)، وتربية جرش ثالثا بـ 4 ميداليات ذهبية.

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