تربية لواء الجامعة تظفر بلقب دورة الأمير فيصل الأولمبية الـ 15 للناشئين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ظفرت مديرية تربية لواء الجامعة، بلقب دورة الأمير فيصل الأولمبية الـ 15 للناشئين التي أقيمت في مدينة العقبة تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.
وحصلت تربية لواء الجامعة على 7 ميداليات بينها 4 ذهبيات وبرونزيتان وفضية، بينما جاءت تربية ماركا في المركز الثاني برصيد 5 ميداليات (4 ذهبيات، وفضية)، وتربية جرش ثالثا بـ 4 ميداليات ذهبية.
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