Saturday, 27 January 2024 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تربية لواء الجامعة تظفر بلقب دورة الأمير فيصل الأولمبية الـ 15 للناشئين

1/27/2024 3:11:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ظفرت مديرية تربية لواء الجامعة، بلقب دورة الأمير فيصل الأولمبية الـ 15 للناشئين التي أقيمت في مدينة العقبة تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.


وحصلت تربية لواء الجامعة على 7 ميداليات بينها 4 ذهبيات وبرونزيتان وفضية، بينما جاءت تربية ماركا في المركز الثاني برصيد 5 ميداليات (4 ذهبيات، وفضية)، وتربية جرش ثالثا بـ 4 ميداليات ذهبية.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN27012024000208011052ID1107775930

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث