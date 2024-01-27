أردوغان يطالب الاحتلال بوقف مجازره ضد الفلسطينيين في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دولة الاحتلال الاسرائيلي إلى "الإصغاء مرة أخرى إلى صوت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ووقف هجماتها ومجازرها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على الفور".
وفي كلمة ألقاها، اليوم السبت، خلال حفل إعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية في ولاية إزمير غرب تركيا، أكد أردوغان وقوف تركيا ضد القمع والمجازر والفظائع اللاإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة .
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