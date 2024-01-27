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أردوغان يطالب الاحتلال بوقف مجازره ضد الفلسطينيين في غزة

1/27/2024 3:11:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دولة الاحتلال الاسرائيلي إلى "الإصغاء مرة أخرى إلى صوت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ووقف هجماتها ومجازرها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على الفور".


وفي كلمة ألقاها، اليوم السبت، خلال حفل إعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية في ولاية إزمير غرب تركيا، أكد أردوغان وقوف تركيا ضد القمع والمجازر والفظائع اللاإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة .

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