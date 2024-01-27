حملة تبرع بالدم برعاية جمعية ديوان ال عياش دعمًا لأهلنا في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في مبادرة تعكس روح التضامن والمسؤولية الاجتماعية، نظمت جمعية ديوان ال عياش بالتعاون مع بنك الدم ومختلف الفعاليات المجتمعية في الزرقاء، حملة للتبرع بالدم دعمًا لأهل غزة.
الحملة، التي شارك فيها نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور هايل عياش، أقيمت يوم السبت الموافق 27 كانون الثاني 2024، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر في مبنى الجمعية الكائن في الزرقاء الجديدة، شارع الأميرة هيا بنت الحسين.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود مكثفة لدعم الأشقاء في غزة، وتؤكد على أهمية التكافل الاجتماعي والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع.
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