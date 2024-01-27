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حملة تبرع بالدم برعاية جمعية ديوان ال عياش دعمًا لأهلنا في غزة

1/27/2024 3:11:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في مبادرة تعكس روح التضامن والمسؤولية الاجتماعية، نظمت جمعية ديوان ال عياش بالتعاون مع بنك الدم ومختلف الفعاليات المجتمعية في الزرقاء، حملة للتبرع بالدم دعمًا لأهل غزة.
الحملة، التي شارك فيها نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور هايل عياش، أقيمت يوم السبت الموافق 27 كانون الثاني 2024، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر في مبنى الجمعية الكائن في الزرقاء الجديدة، شارع الأميرة هيا بنت الحسين.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود مكثفة لدعم الأشقاء في غزة، وتؤكد على أهمية التكافل الاجتماعي والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع.

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