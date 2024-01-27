تحذير هام إلى جميع المواطنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى الحرص على تهوية منازلهم تهوية مناسبة بين الحين والآخر.
وقالت المديرية في منشور عبر منصة إكس رصده موقع الوكيل الاخباري ، إن هذه التهوية للتخلص من الغازات المنبعثة من وسائل التدفئة وتجديد الهواء داخلها.
بدورها قالت ادارة الارصاد الجوية في نشرتها اليومية انه ما زال التحذير من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت مستمر .
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