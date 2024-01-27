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تحذير هام إلى جميع المواطنين

1/27/2024 3:11:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى الحرص على تهوية منازلهم تهوية مناسبة بين الحين والآخر.
وقالت المديرية في منشور عبر منصة إكس رصده موقع الوكيل الاخباري ، إن هذه التهوية للتخلص من الغازات المنبعثة من وسائل التدفئة وتجديد الهواء داخلها.

بدورها قالت ادارة الارصاد الجوية في نشرتها اليومية انه ما زال التحذير من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت مستمر .

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