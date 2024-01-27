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الحكومة : توجه لتعديل عمل صندوق المخاطر الزراعية لحماية المزارع من جميع المخاطر

1/27/2024 3:11:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن الوزارة لديها توجه لتعديل عمل صندوق المخاطر الزراعية ليصبح صندوقا تأمينيا ضد المخاطر الزراعية لحماية المزارع من جميع المخاطر.


جاء ذلك خلال تفقد وزير الزراعة اليوم السبت، عدداً من مزارع الحمضيات والزراعات الاستوائية في لواء الاغوار الشمالية.


والتقى الحنيفات خلال الجولة التفقدية عدداً من المزارعين والجمعيات الزراعية في محطة الريان وجمعية مستخدمي المياه والصندوق الهاشمي، بحضور رئيس لجنة المناخ والبيئة النيابية النائب علي الغزاوي وعضو لجنة الزراعة والمياه النائب عبدالله عواد ومتصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، وأعضاء من مجلس المحافظة ورؤساء البلديات والمزارعين .

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