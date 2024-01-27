الحكومة : توجه لتعديل عمل صندوق المخاطر الزراعية لحماية المزارع من جميع المخاطر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن الوزارة لديها توجه لتعديل عمل صندوق المخاطر الزراعية ليصبح صندوقا تأمينيا ضد المخاطر الزراعية لحماية المزارع من جميع المخاطر.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الزراعة اليوم السبت، عدداً من مزارع الحمضيات والزراعات الاستوائية في لواء الاغوار الشمالية.
والتقى الحنيفات خلال الجولة التفقدية عدداً من المزارعين والجمعيات الزراعية في محطة الريان وجمعية مستخدمي المياه والصندوق الهاشمي، بحضور رئيس لجنة المناخ والبيئة النيابية النائب علي الغزاوي وعضو لجنة الزراعة والمياه النائب عبدالله عواد ومتصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، وأعضاء من مجلس المحافظة ورؤساء البلديات والمزارعين .
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