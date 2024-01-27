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قصف إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان

1/27/2024 3:11:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصل الجيش الاسرائيلي بعد ظهر اليوم السبت، قصف البلدات اللبنانية الحدودية بالمدفعية الثقيلة.


وشمل القصف، بلدات بليدا الشرقية، المقابلة لموقع الجيش الإسرائيلي في "البياضة"، والضهيرة ،وعيتا الشعب، وحولا، والقعقور والناقورة وفق ما أفاد به مصدر أمني لبناني .

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