قصف إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان
التاريخ
1/27/2024 3:11:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصل الجيش الاسرائيلي بعد ظهر اليوم السبت، قصف البلدات اللبنانية الحدودية بالمدفعية الثقيلة.
وشمل القصف، بلدات بليدا الشرقية، المقابلة لموقع الجيش الإسرائيلي في "البياضة"، والضهيرة ،وعيتا الشعب، وحولا، والقعقور والناقورة وفق ما أفاد به مصدر أمني لبناني .
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