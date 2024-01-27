تنظيم الملتقى التربوي الأول بالعقبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جمعية متقاعدي معلمي العقبة اليوم السبت، الملتقى التربوي الأول تحت عنوان اتجاهات وقضايا تربوية معاصرة لتطوير التعليم.
وقال مدير تربية العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج، في افتتاح الملتقى أن التعليم وتطويره بما ينسجم والأهداف الوطنية كان محور اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع اللقاءات والتوجيهات التي يعلنها جلالته إيمانا منه بأن التعليم جوهر أساس تقدم الدول ونهضتها والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة.
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