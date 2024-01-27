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تنظيم الملتقى التربوي الأول بالعقبة

1/27/2024 3:11:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جمعية متقاعدي معلمي العقبة اليوم السبت، الملتقى التربوي الأول تحت عنوان اتجاهات وقضايا تربوية معاصرة لتطوير التعليم.


وقال مدير تربية العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج، في افتتاح الملتقى أن التعليم وتطويره بما ينسجم والأهداف الوطنية كان محور اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع اللقاءات والتوجيهات التي يعلنها جلالته إيمانا منه بأن التعليم جوهر أساس تقدم الدول ونهضتها والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة.

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