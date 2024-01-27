القسام توجه رسالة عاجلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وجهت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم السبت رسالة إلى عائلات أسرى الاحتلال في غزة.
وقالت الكتائب في رسالتها لعائلات الأسرى إن "حكومة نتنياهو تكذب عليهم".
وأضافت "إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر"، وهو إعلان مقتل كل الأسرى في غارات جيش الاحتلال على قطاع غزة.
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