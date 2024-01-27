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القسام توجه رسالة عاجلة

1/27/2024 3:11:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وجهت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم السبت رسالة إلى عائلات أسرى الاحتلال في غزة.
وقالت الكتائب في رسالتها لعائلات الأسرى إن "حكومة نتنياهو تكذب عليهم".
وأضافت "إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر"، وهو إعلان مقتل كل الأسرى في غارات جيش الاحتلال على قطاع غزة.

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