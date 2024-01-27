بريطانيا: نحترم دور واستقلال محكمة العدل الدولية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الحكومة البريطانية إن لديها مخاوف كبيرة بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي يقضي بضرورة بذل إسرائيل قصارى جهودها لمنع ارتكاب أي أعمال تشكل إبادة جماعية في غزة.
ونقلت "البي بي سي" عن متحدث باسم الخارجية والتنمية البريطانية في بيان اليوم السبت "نحن نحترم دور واستقلال محكمة العدل الدولية، ورغم ذلك لدينا مخاوف كبيرة بشأن هذه القضية، والتي لا تساعد في تحقيق هدف وقف دائم لإطلاق النار".
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