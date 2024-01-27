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قطر: الحرب الإسرائيلية على غزة أدت لكارثة إنسانية غير مسبوقة

1/27/2024 3:10:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أكدت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مريم بنت عبدالله العطية، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

ودعت العطية خلال زيارتها اليوم السبت، لمجموعة من المصابين والجرحى في قطاع غزة، في الدوحة، ضرورة ممارسة ضغوط عربية ودولية فعلية لإعمال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في القطاع ، والعمل الجاد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإرغام الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شروط لقطاع غزة.

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