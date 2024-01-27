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مجلس محافظة عجلون يثمن قرار العدل الدولية بشأن غزة

1/27/2024 3:10:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب مجلس محافظة عجلون عن ترحيبه الكبير بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي منحها الاختصاص في النظر بارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وطالبت فيه الاحتلال الصهيوني باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها ورفض الطلب برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.


وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن هذا القرار يعد انتصارا وخطوة ايجابية حاسمة لسيادة القانون الدولي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع جرائم القتل والتعذيب الجسدي والمعنوي من قبل الاحتلال.

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