مجلس محافظة عجلون يثمن قرار العدل الدولية بشأن غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب مجلس محافظة عجلون عن ترحيبه الكبير بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي منحها الاختصاص في النظر بارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وطالبت فيه الاحتلال الصهيوني باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها ورفض الطلب برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن هذا القرار يعد انتصارا وخطوة ايجابية حاسمة لسيادة القانون الدولي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع جرائم القتل والتعذيب الجسدي والمعنوي من قبل الاحتلال.
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