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الأرصاد تحذر من الحالة الجوية يوم الأحد

1/27/2024 3:10:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت إدارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول يوم الاحد.
كما حذرت من خطر احتمال تشكل السيول في ساعات الليل المتأخرة في الاودية والمناطق المنخفضة في المناطق الشمالية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.
وقالت الارصاد الجوية إن الاجواء يوم الأحد باردة في اغلب المناطق وغائمة جزئياً الى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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