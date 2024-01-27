ما هو السعال الديكي وما الفرق بينه وبين نزلات البرد؟

يصعب تمييز عدوى السعال الديكي عن نزلات البرد، حيث أن العلامات الأولى لهما هي سيلان الأنف والتهاب الحلق.



والسعال الديكي سببه بكتيريا السعال الديكي وينتشر عن طريق السعال والعطس.



و بعد حوالي أسبوع من العدوى،

يصاب المرضى بنوبات سعال تستمر لدقائق، ويواجهون صعوبة في التنفس بعد السعال، ويصدرون صوتًا "ديكيًا" بين السعال.



وتشمل العلامات الأخرى للسعال الديكي ظهور مخاط سميك يمكن أن يسبب القيء ويصبح أحمر اللون في الوجه.

يصبح المصابون بالعدوى معديين منذ حوالي ستة أيام بعد

ظهور الأعراض الشبيهة بالبرد وحتى ثلاثة أسابيع بعد بدء السعال.

ويصف الأطباء المضادات الحيوية كعلاج إذا تم اكتشاف السعال الديكي في غضون ثلاثة أسابيع. ومع ذلك، إذا أصيب الشخص بالعدوى لفترة أطول، فإن المضادات الحيوية لن تسرع من شفائه.



يمكن أن تكون العدوى قاتلة، حيث يموت ما يصل إلى 3% من الأطفال حديثي الولادة بسببها، وفقًا للبروفيسور بول هانتر، خبير الأمراض المعدية من جامعة إيست أنجليا.

بالإضافة إلى ذلك، يتم إدخال معظم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر والذين يعانون من السعال الديكي إلى المستشفى بسبب مضاعفات، مثل الجفاف وصعوبات التنفس والالتهاب الرئوي.



وهو أقل خطورة عند الأطفال الأكبر سنًا والبالغين ولكنه لا يزال من الممكن أن يسبب التهاب الأضلاع والفتق والتهابات الأذن وسلس البول بين هذه المجموعات.



يعد اللقاح 6 في 1، الذي يُعطى للأطفال في عمر 8 و12 و16 أسبوعًا، واللقاح المعزز 4 في 1 قبل المدرسة، الذي يُعطى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وأربعة أشهر، أمرًا حيويًا للحماية من الإصابة بالسعال الديكي.

كما يتم تشجيع النساء الحوامل على الحصول على اللقاح لحماية أطفالهن من الإصابة بالعدوى في الأسابيع القليلة الأولى من حياتهم.



تختلف مسببات السعال الديكي عن السعال العادي، وفي ما يأتي أهم مسببات كلا الحالتين وفق ويب طب:

1. مسببات السعال العادي

تُعد أسباب السعال العادي كثيرة ومتنوعة، وتختلف أسباب السعال باختلاف طبيعته ومدته. ومن هذه الأسباب ما يأتي:



السعال الحاد: الإنفلونزا، والزكام، والتهابات القنوات التنفسية العليا، والتهاب القصبات الحاد، والارتجاع المعدي المريئي.

السعال شبه الحاد: التهاب الجيوب الأنفية البكتيري، وسعال ما بعد العدوى الفيروسية، والربو.

السعال المزمن: التهاب الشعب الهوائية المزمن، وتوسع القصيبات (Bronchiectasis)، وداء الانسداد الرئوي المزمن، وسرطان الرئة، والساركويد، وغيرها.

2. مسبب السعال الديكي

السعال الديكي هو عدوى تنفسية حادة ومعدية للغاية، وعادة ما تسببها بكتيريا بُورْديتِيلَّة شَاهُوقِيَّة (Bordetella pertussis).



الفرق بين السعال العادي والسعال الديكي: الأعراض وشدتها

وقد يتشابه السعال العادي مع السعال الديكي في العديد من الأعراض، إلا أن الأعراض في السعال الديكي تكون أشدّ وأكثر حدة.

وبشكل عام إن السعال الديكي عادة يصيب الرّضع والأطفال وتكون الأعراض أكثر شدّة كلما كان المريض أصغر عمرًا، وهناك مجموعة من الأعراض التي تميز السعال الديكي، ومن هذه الأعراض ما يأتي:



1. المرحلة الزكامية (Catarrhal stage)

يعاني المريض في هذه الحالة من أعراض تشبه الزكام مثل:

-سيلان الأنف واحتقانه.

-ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

-السعال الجاف.

-احمرار العينين.

-قد يستمر المريض في هذه المرحلة من أسبوع إلى أسبوعين، ثم ينتقل إلى المرحلة التالية.

2. مرحلة السعال الانتيابي (Paroxysmal stage)

في هذه المرحلة يعاني المريض من نوبات شديدة من السعال التي قد تسبب الاختناق وانتفاخ العينين واحمرار الوجه، وقد يكون هناك قيء بعد السعال.

قد تكون النوبات شديدة بما يكفي للتسبب بازرقاق الجلد (Cyanosis) وقد يكون هناك صوت يشبه صوت الديك عند الاستنشاق. قد تستمر هذه المرحلة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

3. مرحلة التعافي (Convalescent stage)

بعد أن يمر المريض بمرحلة السعال الانتيابي، تتحسن نوبات السعال ببطء وتصبح أقل تكرارًا خلال مرحلة التعافي، حيث تستمر من أسبوع إلى أسبوعين.



المضاعفات



نسبة مضاعفات السعال الديكي تكون أعلى من نسبة مضاعفات السعال العادي كالآتي:

1. مضاعفات متشابهة بين السعال العادي والسعال الديكي

ومن هذه المضاعفات ما يأتي:



-سلس البول.

-كسور في الأضلاع.

-الصداع.

2. مضاعفات خاصة للسعال الديكي

قد يسبب السعال الديكي مجموعة من المضاعفات خاصة عند الرّضع والأطفال، ومن هذه المضاعفات ما يأتي:

انقطاع النفس.

نوبات الصرع.

جفاف ونقصان السوائل.

فقدان الوزن.

نزيف تحت الملتحمة (Subconjunctival haemorrhage).

الفتق الأربي.

تدلي المستقيم.

نصائح للوقاية من السعال

هناك مجموعة من الإجراءات للوقاية من السعال، ومن هذه الإجراءات ما يأتي:

1. المطاعيم

يُعدّ التطعيم أفضل وسيلة للوقاية من السعال والسعال الديكي.

حيث يتم إعطاء مطعوم السعال الديكي على جرعات متفرقة بين عمر شهرين وستّ سنوات، بالإضافة إلى ذلك يوجد هناك جرعات معززة تُعطى لكبار السن والنساء الحوامل.

2. الحفاظ على النظافة

-تعدّ الحفاظ على النظافة الشخصية أحد أهم وسائل الوقاية من الأمراض المعدية بصفة عامة والسعال الديكي بشكل خاص، ويمكن ذلك من خلال اتّباع ما يأتي:

-تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس.

-وضع المنديل الخاص بك في سلة النفايات.

-غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

-استخدام منظف اليدين الذي يحتوي على الكحول في حالة عدم توفر الماء والصابون.

3. المضاد الحيوي في حال الإصابة بالسعال الديكي

قد يوصي الطبيب بإعطاء مضاد حيوي لأفراد أسرة المريض في حال تم تأكيد إصابته بالسعال الديكي؛ وذلك لمنع انتشار المرض بينهم، كما قد يوصي الطبيب بإعطاء المضاد الحيوي للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بأعراض شديدة، ومنهم ما يأتي:

الأطفال الذين يقل أعماهم عن عام واحد.

النساء الحوامل في الثلث الأخير من الحمل.

إرشادات لمرضى السعال الديكي:

-الراحة الكافية لمساعدة الجسم على مقاومة المرض.

-تناول وجبات صغيرة من الطعام لمقاومة القيء.

-شرب كميات وفيرة من المياه.

-الحرص على وجود هواء نظيف بلا تراب أو دخان.









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