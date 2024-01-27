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تدريبات تكتيكية ورفع للياقة البدنية..الأبيض الإماراتي يختتم تدريباته استعدادا لطاجيكستان

1/27/2024 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اليوم (السبت) تدريباته على ملعب العقلة 5 استعدادا لمواجهة منتخب طاجيكستان غدا الأحد على استاد أحمد بن علي المونديالي في دور ثمن النهائي للبطولة القارية المقامة حاليا بقطر.

كان منتخبنا الوطني قد تأهل للأدوار الإقصائية بعدما أحرز المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلف منتخب ايران المتصدر برصيد 9 نقاط.

وستكون هذه المواجهة .. الثالثة في تاريخ مواجهات المنتخبين، والأولى رسميا فقد سبق وأن التقيا من قبل في وديتين فاز منتخبنا الوطني في الأولى 3-2، وتعادلا سلبيا في المباراة الثانية.

وأجرى المنتخب الوطني اليوم تدريبات "تكتيكية" للاعبين، تحت إشراف الجهاز الفني، وقبلها تم رفع معدلات اللياقة البدنية من خلال تدريبات على الدراجات الثابتة.

واطلع المدرب على أداء اللاعبين، خاصة بعد المباراة الأخيرة بالمجموعات أمام إيران من أجل التأكد من جاهزية الجميع قبل لقاء الغد.

وحرص المدرب البرتغالي باولو بينتو ومعاونوه على دراسة منتخب طاجيكستان وتحليل أداء لاعبيه من الناحيتين الفردية والجماعية، وذلك من خلال متابعة مبارياته في البطولة، ورصد طريقة لعبه لوضع الخطة الفنية المناسبة لخوض المباراة.

ويتوقع أن يحصل منتخبنا الوطني على مساندة جماهيرية كبيرة في المباراة، خاصة وأن الفائز سيتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي، حيث بدأ توافد الجماهير على الدوحة لدعم المنتخب.

وقال ياسر سالم مدير المنتخب الوطني :"جاهزون لمباراة الغد، وقادرون على تحقيق الأفضل من أجل الوصول لأبعد نقطة في البطولة القارية، طموحنا كبير لاسعاد الجماهير في الحدث الآسيوي".

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