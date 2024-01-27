الأهلي السعودي يضرب موعداً مع الزمالك في نهائي كأس دبي للتحدي



ضرب الأهلي السعودي موعدا مع الزمالك المصري في نهائي"كأس دبي للتحدي 2024 " غدا، بعدما ضمن تأهله على حساب ووهان ثري تاونز الصيني بـتغلبه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحدفي نصف النهائي مساء اليوم على استاد آل مكتوم بدبي، فيما تأهل الزمالك في المباراة الأولى، أمس،

بفوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح 4-2.

وتقام "كأس دبي للتحدي 2024 " تحت رعاية

سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي وجالوب جلوبال.

وقدم الأهلي السعوي بقيادة نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو عرضا قويا أمام الفريق الصيني الذي تقدم أولا منذ الدقيقة السادسة من رأسية زهانغ اكسيوبين لكن رد الأهلي جاء سريعا بواسطة سميحان النابت في الدقيقة 10، وضغط الفريق السعودي

بثقله على مرمى ووهان ونجح في تسجيل هدفين ألغاهما الحكم بداعي التسلل، ثم أضاع فيرمينو فرصة سهلة لمضاعفة النتيجة عندما انفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة فوق العارضة بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، سارت المباراة سجالا بين الفريقين دون خطورة حقيقية على أي من المرميين وإن بدا الفريق الصيني أقرب لهز الشباك.

وفي الدقيقة 61 أجرى مدرب

ووهان 7 تغييرات دفعة واحدة، ما منح الأفضلية للأهلي السعودي في التحكم في المباراة وتمكن من إضافة الهدف الثاني عن طريق الاسباني غابرييل فيغا في الدقيقة 69، وعزز زميله فهد الرشيدي تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 78، ليوقع على التأهل إلى النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية بين الزمالك والأهلي في الساعة 8 ليلا على استاد آل مكتوم، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الرجاء وووهان ثري تاونز في الساعة 4 عصرا.

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