Saturday, 27 January 2024 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


متفرج يصبح حكماً في مباراة بالدوري الألماني بعد إصابة مساعد الحكم

1/27/2024 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحول متفرج في مباراة ضمن الدوري الألماني إلى حكم المباراة الرابع السبت بعد إصابة مساعد الحكم.

توقفت المباراة بين فولفسبرغ وكولونيا في الدقيقة الرابعة عشر عندما عندما سدد لاعب كولونيا ماكس فينكجراف كرة قوية في وجه مساعد الحكم ثوربن سيفير الذي كان قريبا من الملعب.

بدا مساعد الحكم مترنحا وخرج من الملعب بمساعدة الفريق الطبي. وحل محله الحكم الرابع نيكولاس فينتر.

بعد مناشدة المتفرجين للعثور على أي متفرج من الحكام المؤهلين، تقدم توبياس كرول، 32 عاما، لتولي دور الحكم الرابع كبديل في حالات الطوارئ.

كرول حارس مرمى نادي إم تي في غيفهورن في الدرجة السادسة. وغير ملابسه ليرتدي بذلة رياضية سوداء ولينضم لفريق التحكيم الرسمي.

الأسبوع الماضي، تولى مشجع في إنجلترا مهمة الحكم الرابع في الوقت الإضافي لمباراة كأس الاتحاد بين ولفرهامبتون وبرينتفورد. ولم يسمح له بالاحتفال بهدف فريقه الفائز.


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN27012024000110011019ID1107775879

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث