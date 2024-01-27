متفرج يصبح حكماً في مباراة بالدوري الألماني بعد إصابة مساعد الحكم

تحول متفرج في مباراة ضمن الدوري الألماني إلى حكم المباراة الرابع السبت بعد إصابة مساعد الحكم.

توقفت المباراة بين فولفسبرغ وكولونيا في الدقيقة الرابعة عشر عندما عندما سدد لاعب كولونيا ماكس فينكجراف كرة قوية في وجه مساعد الحكم ثوربن سيفير الذي كان قريبا من الملعب.

بدا مساعد الحكم مترنحا وخرج من الملعب بمساعدة الفريق الطبي. وحل محله الحكم الرابع نيكولاس فينتر.

بعد مناشدة المتفرجين للعثور على أي متفرج من الحكام المؤهلين، تقدم توبياس كرول، 32 عاما، لتولي دور الحكم الرابع كبديل في حالات الطوارئ.

كرول حارس مرمى نادي إم تي في غيفهورن في الدرجة السادسة. وغير ملابسه ليرتدي بذلة رياضية سوداء ولينضم لفريق التحكيم الرسمي.

الأسبوع الماضي، تولى مشجع في إنجلترا مهمة الحكم الرابع في الوقت الإضافي لمباراة كأس الاتحاد بين ولفرهامبتون وبرينتفورد. ولم يسمح له بالاحتفال بهدف فريقه الفائز.





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