بايرن ميونخ يواصل مطاردة ليفركوزن على صدارة الدوري الألماني

واصل فريق بايرن ميونخ مطاردة باير ليفركوزن على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بالفوز على مضيفه أوجسبورج بنتيجة 3 / 2 اليوم السبت في الجولة 19 من المسابقة.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم السبت، اكتسح شتوتجارت ضيفه لايبزيج بنتيجة 5 / 2، وفاز فيردر بريمن على فرايبورج 3 / 1 بينما تعادل هوفنهايم مع هايدنهايم بنتيجة 1/1 وفولفسبورج مع كولون بنفس النتيجة.

في ملعب إمبولس أرينا، أنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متفوقا بهدفين سجلهما ألكسندر بافلوفيتش وألفونسو ديفيز في الدقيقتين 23 و45.

إلا أن أوجسبورج نجح في تقليص الفارق بهدف إيرميدين ديميروفيتش بعد مرور سبع دقائق من الشوط الثاني.

ووجه النجم الإنجليزي هاري كين ضربة لآمال أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 88 تصدى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ لركلة جزاء سددها زفن ميتشل لتضيع فرصة على أوجسبورج لتقليص الفارق مجددا.

لكن ديميروفيتش سجل الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 94 سددها بنجاح على يمين مانويل نوير.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 47 نقطة أمامه باير ليفركوزن في الصدارة (48 نقطة) قبل مباراته أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، مساء السبت.

وتجمد رصيد أوجسبورج عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز