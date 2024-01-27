ريمونتادا جديدة لريال مدريد تضعه في الصدارة مؤقتاً

قلب ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز 2 /1 على مضيفه لاس بالماس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدا مع مضيفه سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد لاس بالماس عند 31 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم لاس بالماس في الدقيقة 53 عن طريق خافيير مونيوز، قبل أن يدرك الريال التعادل عبر فينسيوس جونيور في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 84 سجل أوريلين تشواميني الهدف الثاني وهدف الفوز لريال مدريد.

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