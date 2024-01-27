تتويج الفائزين بمزاينة الإبل في مهرجان الظفرة



توج معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي الفائزين بمزاينة الإبل لسن الإيذاع ومسابقة المحالب في مهرجان الظفرة بدورته السابعة عشرة، بحضور عدد من المسؤولين وكبار مُلاك الإبل وجمهور المزاينات والمسابقات التراثية من دولة الإمارات ودولة مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن منافسات اليوم الثامن والتي خصص لها 125 جائزة قيمة.

وأسفرت المنافسات في شوط إيذاع أصحاب السمو الشيوخ - محليات، عن فوز "بنت الريح" لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وفي المركز الثاني " هقاوي " لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، وفي المركز الثالث " ضجة " لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وفي المركزين الرابع والخامس على التوالي "طوع ومواري" لمالكهما الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني.

وفي مسابقة المحالب المحليات والتي خصص لها 40 جائزة قيمة بقيمة مليون و200 ألف درهم، حصد المركز الأول في شوط عرابي محليات تلاد الناقة " الرثما" لمالكها سعيد سالم بوزن 75 كيلو و700 غرام، وذهب المركز الأول في شوط عرابي محليات شرايا إلى "خطيرة" لمالكها محمد مصلح محمد الأحبابي بوزن 86 كيلو و900 غرام،

وكان المركز الأول في شوط خواوير محليات تلاد من نصيب " الضوله " لمالكها غانم محمد بخيت الحمر الكثيري بوزن 93 كيلو و800 غرام، أما في شوط خواوير محليات شرايا نالت المركز الأول مكرر كل من الناقة " شمطيرة " لمالكها سعادة أحمد محمد سهيل بالحطم العامري والناقة " الجسي " لمالكها سهيل بن سعيد بن مسلم زعينوت بعد أن تعادلتا بوزن الحلبات والذي بلغ 107 كيلو و200 غرام.

وتبدأ الإبل المشاركة في أشواط الثنايا التلاد "1و2" وأشواط الشركاء الدخول إلى شبوك المبيت صباح غدا الأحد، وذلك لعرضها على اللجان الطبية ولجان التشبيه والتسنين والفرز، استعداداً لتحكيمها من لجان التحكيم.

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