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مصر تتوج بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للمرة التاسعة

1/27/2024 3:00:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفظ منتخب مصر بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال للمرة الثالثة على التوالي، وتوج بكأس البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، عقب فوزه على الجزائر 29-21، في نهائي البطولة التي أقيمت بالقاهرة ليتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتقدم منتخب مصر بفارق ستة أهداف في أول عشر دقائق بعد سيطرة منذ بداية المباراة.

وواصلت مصر تفوقها لتنهي الشوط الأول متقدمة 17-10 على الجزائر.

واستمرت هيمنة منتخب مصر على المباراة في الشوط الثاني لتنتهي المباراة 29-21.

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