مصر تتوج بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للمرة التاسعة

(MENAFN
- Al-Bayan)
احتفظ منتخب مصر بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال للمرة الثالثة على التوالي، وتوج بكأس البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، عقب فوزه على الجزائر 29-21، في نهائي البطولة التي أقيمت بالقاهرة ليتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.
وتقدم منتخب مصر بفارق ستة أهداف في أول عشر دقائق بعد سيطرة منذ بداية المباراة.
وواصلت مصر تفوقها لتنهي الشوط الأول متقدمة 17-10 على الجزائر.
واستمرت هيمنة منتخب مصر على المباراة في الشوط الثاني لتنتهي المباراة 29-21.
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