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حمدان بن مبارك وأعضاء الاتحاد يشهدون تدريبات منتخبنا في الدوحة

1/27/2024 3:00:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة اليوم المران الرئيسي لمنتخبنا الوطني في ملعب العقلة بمنطقة لوسيل وذلك استعداداً لمواجهة منتخب طاجيكستان غداً الأحد في استاد أحمد بن علي ضمن دور الستة عشر لبطولة كأس آسيا المقامة حالياً في الدوحة.

وحرص معالي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة على لقاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا بعد نهاية التدريب، وحثهم على تحقيق الفوز والتاهل
الى الدور ربع النهائي.

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