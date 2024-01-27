نحو علمية التراث ودراساته



الاهتمام بالتراث مطلب يتزايد إلحاحاً ويتعاظم مع سطوة التطور التكنولوجي والتقدم البشري، وفي الإمارات تحديداً العناية بتراث الآباء والأجداد جزء من التنمية وجزء من الخطط الطموحة نحو المستقبل والتطور، لذا نشاهد الهيئات المتخصصة والمراكز التي تولي العناية والاهتمام بهذا لإرث الإنساني.

التراث ليس مقتنيات وأدوات تركها الآباء والأجداد، بل هو الماضي بكل تفاصيله وأنواعه، فهناك التراث المتمثل في المقتنيات، وهناك تراث العادات والتقاليد، وهناك تراث ثقافي واجتماعي، وهناك تراث القيم والمفاهيم.

هذه العناية بالتراث، تزعج البعض ممن يرى أن الاهتمام بالماضي غير مبرر كونه يتم على حساب المستقبل والتخطيط له، ودون استحضار مقولات أو آراء أصحاب هذا التيار الرافض، أشير إلى السبق الغربي في العناية بتركة الماضي، حيث تعتبر المحافظة على التراث الإنساني شاملاً لكل تفاصيله وعلومه، وتعتبر دراسته جزءاً من التفكير العام، فهم يعتبرون التراث على مختلف أنواعه على درجة عالية من الأهمية لأنه يتضمن قيماً ومبادئ يجب دراستها وحفظها، لذا نشأ في عدة دول أوروبية علم يقوم على المصادر التراثية في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، نجد مثل هذا التوجه حاضراً في عدة جامعات حيث تتواجد بين أروقتها أقسام علمية تدرس وتبحث في هذا المجال، وأيضاً تقوم هذه الأقسام العلمية بالحفاظ على التراث من الاندثار وصونه من التلف وتحفظ مصادره ومراجعه وحمايته من التدمير الذي يتم في أحيان بأيدي الإنسان نفسه، وأيضاً تهتم هذه الأقسام العلمية بجعل التراث متواجداً في ظل التطور التقني والحضاري الذي تعيشه البشرية وتعمل أن يكون جزءاً من هذا الحاضر.

منظمة عالمية مثل اليونسكو خير مثال لهذا الحضور فمهمتها الرئيسة حماية التراث العالمي من الاندثار وصونه ورعايته وسن القوانين التي تعمل على حمايته.

مع الأسف فإن عالمنا العربي متراجع في هذا المجال، باستثناء دولة أو بضع دول، رغم أن عالمنا العربي يضم تراثاً عالمياً وإنسانياً بالغ الأهمية.

لقد حان الوقت لتصبح دراسات التراث موضوعاً ضمن المنظومة التعليمية في عالمنا العربي، لأن دخول دراسات التراث في المناهج وأيضاً أن تكون هناك أقسام علمية معترف بها، يعني جيلاً متعلماً يدرك كيفية التعامل مع الموروث البشري وكيفية حمايته واستثماره وتقديمه للجمهور ليصبح جزءاً من واقع الناس وليس منفصلاً عنهم.

وأعتقد بأنه مع التطور الذي نعيشه في هذا العصر، وحضور الهواتف الذكية والتطبيقات وسطوة مواقع التواصل الاجتماعي، تحتم مثل هذا التوجه نحو علمية التراث ودراسته، لأن هذا التوجه هو الذي سيولد الأفكار والابتكارات لجعل هذا الموروث جزءاً من الناس، دون العلم لا يمكن نقل هذا التراث ليصبح متواجداً وله حضور على الهواتف الذكية والتطبيقات المتنوعة، بل لا يمكن أن يصبح له حضور في عمق التقنية التي يتعامل معها الناس، وسنجد بعد بضع سنوات أنه – أي التراث – معزولاً في المتاحف أو في الكتب في عمق المكتبات، والمواقع التراثية لا أحد يعرف أين مقرها، وهذا الانفصال يتم بشكل تدريجي وبطيء، يجب أن نستلهم التجربة الأوروبية التي نجحت في جعل تراث آبائهم وأجدادهم جزءاً من التنمية والتطور، من خلال دمج ذلك الموروث مع الناس وطبيعة حياتهم ولتصبح المواقع التراثية مثابة حدائق للترويح عن النفس وجزء من برنامج الناس المعيشي، فقد نجحوا حتى في تحقيق المكسب المادي من خلال زيارات الناس والسياح.

والذي نحتاجه وتعتبر من أولى الخطوات نحو مثل هذا التوجه هو العمل على تخريج فتيات وشباب مؤهلين علمياً ويملكون المعرفة ويعرفون دورهم ورسالتهم لحماية تراثنا.