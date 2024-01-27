أشهر يوتيوبر تكنولوجيا في العالم يتمنى زيارة مصر

أظهر البريطاني من أصول هندية آرون روبيش مايني، صاحب قناة «Mrwhosetheboss» أحد أشهر قنوات التكنولوجيا على موقع يوتيوب، والذي يملك ما يقرب من 18 مليون متابع، اهتمامه بزيارة مصر، وتحديداً تجربة الغوص في مياه البحر الأحمر المصرية، وأيضاً زيارة الأهرامات، إضافة إلى زيارة بلده الأصلي الهند ورؤية تاج محل.

وظهرت رغبات آرون خلال عرضه لهاتف سامسونج الجديد وإمكانياته ومميزاته، وعيوبه في مراجعة شاملة لـS24 ألترا الذي طرحه عملاق التكنولوجيا الكوري مؤخراً، وخلال حديثه عن إمكانيات الجهاز ومميزات الذكاء الاصطناعي التي يملكها، وكيف أنه يستطيع ترتيب وإعداد مذكراته وأولوياته، ظهرت

مذكرة له لأبرز الأماكن في العالم

التي يرغب في زيارتها في الوقت القريب وخلال إجازته، وكانت في صدارة المذكرة زيارته لمصر والأشياء التي يريد أن يفعلها في الجيزة وشرم الشيخ أو الغردقة.

وذكر آرون في مذكرته أنه يريد تعلم الغطس، وممارسة التزلج على المياه، وزيارة الأهرامات، وجاءت الرغبات الثلاث تحت بند زيارته لمصر، ما يعني أنه على الأغلب يريد الذهاب إلى شرم الشيخ أو الغردقة، حيث تنتشر هناك الرياضات المائية، إضافة لزيارته للعاصمة والجيزة بالتأكيد لرؤية الأهرامات.



