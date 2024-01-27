«سكودا» تسلم 866 ألف مركبة عالمياً في 2023 بنمو سنوي 18.5%

حققت «سكودا أوتو» في عام 2023 زيادة ملحوظة في تسليم المركبات، حيث وصل الرقم إلى 866,800 مركبة بنمو نسبته 18.5% مقارنة بعام 2022.

وتبقى ألمانيا السوق الأضخم للعلامة التجارية، مع تسليم 157,800 مركبة بنمو نسبته 17.6%. وفي الأماكن الأخرى، حققت «سكودا» نتائج قوية في السوق المحلي التشيكي، مع تسليم 87,800 مركبة بنمو 23.4%.

وعليه، فقد تم تسجيل النمو الأقوى في ألمانيا والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك. من ناحية أخرى، سجلت سلسلة «إنياك» الكهربائية بالكامل رقماً قياسياً جديداً منذ إطلاقها، مع بيع 81,700 مركبة منها بنمو 52.1%.

وقال كلاوس زيلمير، الرئيس التنفيذي لدى «سكودا أوتو»: من شأن الطلب المتنامي على مجموعة طرازاتنا أن يؤكد صوابية استراتيجيتنا في توفير ما يختاره العملاء من مركبات بمحركات احتراق داخلي وكهربائية بالكامل أو هجينة، وذلك خلال فترة الانتقال إلى المزيد من خيارات التنقل الكهربائي بشكل دائم.

من جهته، قال مارتن يان، عضو مجلس إدارة «سكودا أوتو» للمبيعات والتسويق: حققت «سكودا أوتو» زيادة كبيرة بنسبة 18.5% في عمليات التسليم الدولية للمركبات لصالح العملاء العام الماضي، وهو ما تُرجم عبر 135,500 سيارة إضافية مقارنة مع سنة 2022.

ولقد سجلت أوروبا، التي تبقى أحد أسواقنا الرئيسية، ارتفاعاً بنسبة 27.4% بالمنطقة الغربية منها، ما جعلنا نضمن مركزنا السابع بين العلامات التجارية الرائدة. أما خارج أوروبا، فقد حققنا إنجازات أساسية كبيرة، مثل تخطي عتبة بيع 100,000 مركبة في الهند على مدى سنتين، والدخول بنجاح إلى أسواق فيتنام وكازاخستان.

وسجلت «سكودا» في الشرق الأوسط نتائج بارزة بعدد السيارات المسلَّمة في عام 2023، حيث حققت نمواً غير مسبوق بلغ 108% بالمقارنة مع السنة السابقة. وعبر تسليم ما مجموعه 2463 مركبة، يكون المصنِّع قد ضاعف أرقام السنة الماضية، وهو ما يشير بوضوح إلى اندماج العلامة التجارية الناجح ضمن سوق الشرق الأوسط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز