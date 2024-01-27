ذبح عجلاً لفك النحس..اتحاد الكرة المصري يلجأ لعادة قديمة لجلب الحظ



قام الاتحاد المصري لكرة القدم بذبح عجل في محاولة لتحسين حظوظ منتخب "الفراعنة" وطرد النحس في كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وتعرض لاعبو منتخب مصر لعدة إصابات في البطولة القارية الحالية، حيث خسر "الفراعنة" نجمهم محمد صلاح بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية في مباراتهم الثانية بالمجموعة الثانية، ثم حارس المرمى محمد الشناوي بخلع في الكتف في المباراة الثالثة والأخيرة بالمجموعة، ونقل إمام عاشور إلى المستشفى ليل الأربعاء لتلقي العلاج من ارتجاج في المخ بعد تعرضه لإصابة في الرأس أثناء التدريبات.

ويواجه منتخب مصر الذي لم يفز بأي مباراة حتى الآن في البطولة القارية المقامة في كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 في سان بيدرو غدا الأحد.

وقال المتحدث باسم الاتحاد المصري، محمد مراد لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الاتحاد ذبح عجلا ووزع لحومه على المحتاجين في القاهرة الخميس الماضي.

وكان مسؤولو المنتخب المصري قد ذبحوا عجلا أثناء التدريب قبل الفوز بكأس إفريقيا 2008 في غانا.

"ذبح العجول" في مصر وفي الدوري المصري لكرة القدم من أجل جلب الحظ وطرد النحس، هو عادة قديمة لدى الفراعنة، تعود فصولها الأولى في الملاعب المصرية إلى ستينات القرن الماضي، وقد بدأها نادي الزمالك.

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