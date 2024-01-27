أنغولا تنهي مغامرة ناميبيا وتتأهل لدور الثمانية بكأس أمم أفريقيا

سجل جيلسون دالا هدفين ليقود أنغولا للفوز 3-صفر على ناميبيا في أولى مباريات دور الستة عشر بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج ليتأهل إلى دور الثمانية اليوم السبت.

وشهدت المباراة طرد لاعب من كل فريق، إذ تلقى نيبلو حارس مرمى أنجولا بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 17 إثر تصديه للكرة بيده من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتلقى لوبيني هوكونجو مدافع ناميبيا الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء في الدقيقة 40 إثر تدخل قوي على لاعب أنجولا.

افتتح دالا التسجيل لأنغولا في الدقيقة 38 بعد أداء جماعي قبل أن ينطلق فريدي داخل منطقة الجزاء ويرسل تمريرة عرضية إلى مهاجم الوكرة القطري الذي سدد في الشباك من مدى قريب.

وعاد دالا ليضيف الهدف الثاني لأنغولا قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما تلقى داخل منطقة الجزاء تمريرة طويلة من ركلة حرة نفذها فريدي ليرتقي لها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

وحسم مابولولو المباراة لأنغولا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 66 بعدما انطلق وسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لحارس ناميبيا.

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