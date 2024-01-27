زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة مساء اليوم السبت.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 16 كيلومتراً جنوب مدينة ويواك عاصمة مقاطعة سيبيك الشرقية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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