زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة مساء اليوم السبت.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 16 كيلومتراً جنوب مدينة ويواك عاصمة مقاطعة سيبيك الشرقية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
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