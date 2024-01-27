بطولة دبي الدولية للسلة.. تنافس لبناني فلبيني في نهائي النسخة الـ33

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهل الرياضي اللبناني وسترونج الفلبيني إلى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 33، ويلتقي الفريقان، مساء الأحد، في مباراة الكأس على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وجاء تأهل الرياضي بعد فوزه في المباراة الأولى للدور نصف النهائي على أهلي طرابلس الليبي بنتيجة 83-73.
وتمكن الرياضي من حسم النصف الأول بفارق 23 نقطة لتفويت الفرصة على الفريق الليبي من تكرار ما فعله أمام سترونج الفلبيني في الدور التمهيدي، علماً أن الأفضلية في النصف الثاني كانت لصالح طرابلس، تقدم الرياضي في الربعين الأول والثاني 22-18 و34-15، فيما تفوق طرابلس في الربعين الثالث والأخير 20-11 و20-16.
أما الفريق الفلبيني فجاء فوزه على بيروت اللبناني بنتيجة 94-72، وتفوق سترونج في أول 3 فترات بالنتائج 22-17 و28-17 و23-15 قبل أن يسجل بيروت تفوقاً شرفياً في الربع الأخير 23-21.
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