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بطولة دبي الدولية للسلة.. تنافس لبناني فلبيني في نهائي النسخة الـ33

1/27/2024 3:00:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهل الرياضي اللبناني وسترونج الفلبيني إلى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 33، ويلتقي الفريقان، مساء الأحد، في مباراة الكأس على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وجاء تأهل الرياضي بعد فوزه في المباراة الأولى للدور نصف النهائي على أهلي طرابلس الليبي بنتيجة 83-73.

وتمكن الرياضي من حسم النصف الأول بفارق 23 نقطة لتفويت الفرصة على الفريق الليبي من تكرار ما فعله أمام سترونج الفلبيني في الدور التمهيدي، علماً أن الأفضلية في النصف الثاني كانت لصالح طرابلس، تقدم الرياضي في الربعين الأول والثاني 22-18 و34-15، فيما تفوق طرابلس في الربعين الثالث والأخير 20-11 و20-16.

أما الفريق الفلبيني فجاء فوزه على بيروت اللبناني بنتيجة 94-72، وتفوق سترونج في أول 3 فترات بالنتائج 22-17 و28-17 و23-15 قبل أن يسجل بيروت تفوقاً شرفياً في الربع الأخير 23-21.

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