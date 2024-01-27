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فياريال يكتسح برشلونة ويخطف فوزاً مثيراً في الدوري الإسباني

1/27/2024 3:00:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خطف فياريال فوزاً مثيراً على مضيفه برشلونة 5 /3، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع فياريال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة في المركز الثالث، بفارق عشر نقاط خلف المتصدر ريال مدريد وبفارق ثماني نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني.

وتقدم فياريال في الدقيقة 41 عن طريق جيرارد مورينو، قبل أن يضيف إلياس أخوماش الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 60 سجل إلكاي جوندوجان الهدف الأول لبرشلونة، فيما أدرك بيدري التعادل في الدقيقة 68.

وتكفل إيرك بايلي بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه فياريال في الدقيقة 71.

وعاد فياريال للمباراة مجددا بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84 عن طريق جونزالو جيديش، قبل أن يضيف ألكسندر سورلوث الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبعد ثلاث دقائق، نجح فياريال في تسجيل الهدف الخامس عن طريق خوسيه لويس موراليس.

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