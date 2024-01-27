رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان هاتفياً العلاقات بين البلدين



بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " اليوم خلال اتصال هاتفي مع فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة..علاقات التعاون في مختلف المجالات التي تدعم التنمية والتقدم والازدهار المستدام في البلدين.

وهنأ سموه خلال الاتصال فخامة فيلكس تشيسكيدي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية الكونغو لولاية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً .. متمنياً له التوفيق والنجاح في قيادة بلاده وتحقيق تطلعات شعبه.

من جانبه أعرب فخامة رئيس الكونغو الديمقراطية عن خالص شكره وتقديره لتهنئة صاحب السمو رئيس الدولة وما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه بلده وشعبه..مؤكداً حرصه على العمل معاً لتعزيز علاقات الكونغو الديموقراطية مع دولة الإمارات وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

وتناول الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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