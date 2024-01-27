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د عادل العدواني فعل سياسة الباب المفتوح استقبال المواطنين ومنتسبي الوزارة بشكل دوري

1/27/2024 2:40:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني عددا من المواطنين في مكتبه بديوان عام الوزارة، تنفيذا لما جاء في الكلمة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بأهمية اتباع سياسية الباب المفتوح والتواصل مع الجمهور والجولات الميدانية وتفعيل الأدوات الإعلامية لتذليل العقبات التي يواجهها المواطنون وتلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار القوانين والأنظمة واللوائح المتبعة، وتطبيقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بتفعيل سياسة الباب المفتوح والتواصل مع المواطنين.
وأكد العدواني عزمه على استمرار التواصل مع المواطنين ومنتسبي الوزارة بشكل دوري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء، والتي تأتي أيضا في إطار رؤيته لخدمة المواطنين بشكل أفضل، وتفعيل الحوار المباشر، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المواطنين، والتزاما بالشفافية والتواصل البناء معهم، وذلك لضمان استمرار تحسين أداء الوزارة بجودة عالية.
وأشار إلى أن التواصل المفتوح يحقق تشكيل شراكة قوية، ويعزز من فهمنا المشترك كمسؤولين ومواطنين ومنتسبين للوزارة، في تطوير جميع القضايا التعليمية، ووضع الحلول المناسبة لها، بما يحقق مصلحة المواطنين، ومصلحة العمل، وجودة العملية التعليمية.

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