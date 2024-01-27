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الباحثة صفاء دشتي تحصل على الدكتوراه بتقدير امتياز من جامعة عين شمس

1/27/2024 2:40:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - هناء السيد
بحضور الأمين العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة علي حسين دشتي حصلت الباحثة صفاء حسين دشتي على درجة رسالة الدكتوراه بتقدير امتياز عن رسالتها التي جاءت بعنوان دراسة تحليلية الفلسفة الايكولوجية والاجتماعية لأعمال مصورين من القرن العشرين كمدخل لإنتاج أعمال تصويرية معاصرة، وذلك بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس.
وتكونت لجنه المناقشة من د.نهى مصطفى رئيس قسم التربية الفنية مشرفا ومقررا، د.سالي شبل استاذ الرسم والتصوير وكيل الكلية لشؤون الطلاب الأسبق مشرفا، د.عماد لمعي استاذ التصوير كلية التربية الفنية جامعة حلوان مناقشا خارجيا، د.امل حلمي استاذ النقد والتذوق الفني كلية التربية النوعية مناقشا داخليا.
وجاءت الرسالة في ترتيب منطقي، واشتملت في مجملها على خمسة فصول، وقائمة للمحتويات، والجداول، والأشكال، والملاحق، وقائمة للمراجع العربية والأجنبية، وملخص باللغة العربية وأخر باللغة الأجنبية.
وتضمنت فصول الرسالة الهيكل الأساسي للبحث، وشملت: مقدمة البحث، دراسات البحث، مشكلة البحث، أهمية البحث، أهداف البحث، وفروض البحث، أدوات البحث ومنهجية البحث، عينة البحث، ومصطلحات البحث.
الفصل الثاني: الإطار النظري للبحث (الأيكولوجيا الاجتماعية في الفن التشكيلي) وتضمن ثلاثة محاور: المحور الأول التعريف بمفهوم أيكولوجيا المجتمع،
المحور الثاني التعريف بالأيكولوجيا الاجتماعية وعلاقتها بالفنون البصرية،
المحور الثالث التعريف بالأيكولوجيا وعلاقتها بفن التصوير الكويتي.
والفصل الثالث شمل فن التصوير في القرن العشرين.
ويعرض البحث الجانب التطبيقي والتعرف بالمنطلق الفكري والتشكيلي للتجربة، وأهداف وأهمية التجربة والأدوات والخامات اللازمة للتطبيق، والنتائج التطبيقية للبحث.
كما يعرض البحث الجانب التحليلي الإحصائي للاستبيان، والتعريف به ونتائج الاستبيان، كذلك عرض النسب المئوية لتقييم أعمال عينة البحث، ووصفها بالأعمدة البيانية.
وحرصت الكاتبة والفنانة التشكيلية القطرية مني العنبري على الحضور وأشادت بموضوع الرسالة
وأكدت اهمية الحفاظ على الهوية والتراث والثقافة التي تعبر عن مجتمعاتنا العربية.
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